Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов выступил на соревнованиях впервые за полтора года. За это время у него был перелом и две сложных операции из-за синдрома Осгула-Шляттера. После проката короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина Даниил рассказал о сложном периоде, из-за которого пришлось приостановить карьеру.

Он набрал 73,30 балла и расположился на девятом месте.

— Какие планы на сезон?

— Планов много. Пропустил почти полтора сезона, соскучился по соревнованиям, готов ездить, куда отправят. Мне нравится. Очень хочу побольше выступать, чтобы почувствовать, что такое соревнования, и потом не забывать никогда. Планы пока что подержу в секрете, но очень скоро будут следующие соревнования.

— Как провел эти полтора года?

— После первенства России в Красноярске у меня был перелом, я катался с ним, дотерпел эти соревнования. Съездил потом на рентген, узнал о переломе. Много сидел дома. Потом вышел на лед, был на сборах, начал вкатываться в сезон, когда должен был выходить на взрослые международные «Гран-при» в Америке и Японии, но за месяц до этого у меня начало болеть правое колено из-за синдрома Осгуда-Шляттера. Я очень хотел съездить на «Гран-при», до последнего боролся и терпел сильную боль, но в какой-то момент на тренировке я сделал тройной аксель и почувствовал резкую боль, как будто что-то порвалось, какая-то связка. Я вышел со льда и не мог наступать на ногу. Это случилось за неделю до Америки, я понял, что не смогу терпеть даже с тройными прыжками.

Он также рассказал, что ему пришлось перенести несколько операций и долго восстанавливаться. Самсонов признался, что сначала не мог привыкнуть к новым ощущениям в ноге.

— Полтора года дались очень тяжело — видел, как соревнуются другие. Еще такой сезон намечался, впервые на взрослом уровне, было невероятно обидно сняться с первого этапа «Гран-при». Хотелось реветь в подушку, и все. Сейчас рад, что выхожу на соревнования, все, что было в прошлом, осталось в прошлом. Сейчас начинается новая глава книги.

— Не думал о том, чтобы закончить?

— Нет, я люблю фигурное катание, нравится находиться на льду, выступать перед зрителями. Поэтому не решился заканчивать карьеру. Понятно, что была сложная травма, многие, возможно, не справились бы, но я сразу решил, что не могу закончить просто так. Я еще не до конца себя показал.

— Врачи давали пессимистичные прогнозы?

— Нашел врача, который сможет мне помочь. Все врачи, даже в Германии, спасибо Федерации фигурного катания за помощь, говорили, что в таком возрасте, когда у меня открыты еще зоны роста, оперативное вмешательство очень опасно. Можно задеть эти зоны, больше не будешь расти, одна нога будет длиннее другой. Все говорили, что это очень опасно. Лучше не рисковать. Но я нашел врача в Москве, который сказал, что надо сразу было оперировать и что я бы уже давно катался. Мы ему доверились, были хорошие отзывы. Он сделал мне операцию, перезапустил мое фигурное катание.