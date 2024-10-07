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Фигурное катание

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Угожаев — о своих баллах на турнире в Петербурге: «У меня отключилась голова, ничего не понимал»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

— Конечно, мне очень радостно от этого факта, — приводит слова Угожаева Sport 24. — Но это только один старт, надо теперь постараться постоянно их обыгрывать. Ребята поздравили меня после соревнований. А с Женей Семененко мы еще и в Магнитогорске на Гран-при скоро пересечемся.

— О чем подумал, когда увидел на экране, что набрал больше 300 баллов?

— У меня отключилась голова, ничего не понимал. Была радость. Я, конечно, немножко офигел. Вообще, я думал, что могу набрать 300 баллов, хотя после короткой программы понимал, что это будет очень сложно. Но получилось.

Угожаев набрал 303,45 балла по сумме двух выступлений, опередив Евгения Семененко, Глеба Лутфуллина, Владислава Дикиджи и Андрея Мозалева.

Источник: Sport24
Николай Угожаев

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