Украина попросила ISU убрать Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards

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Украинская федерация фигурного катания (УФФК) потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФФК.
Организация направила два письма в ISU. В одном из них глава УФФК Михаил Макаров обратился к президенту ISU Ким Чжэ Елю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов украинской организации. Второе письмо обращено к председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду от комиссии атлетов УФФК.
«Украинская федерация фигурного катания на коньках возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards и просит руководство ISU отреагировать на этот факт и исключить из списка номинантов представительницу России», — приводит «РИА Новости» текст заявления УФФК.
Щербакова номинирована на приз «Самый ценный фигурист» вместе с американцем Натаном Ченом, японцами Юмой Кагиямой, Риу Миурой, Рюити Кихарой, Семой Уно и Каори Сакамото, французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, а также китайцами Суй Вэнцзинь и Хань Цуном.
В прошлом сезоне Щербакова стала олимпийской чемпионкой и заняла второе место на чемпионате Европы.
Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).