Украинские спортсмены призвали ISU сохранить полное отстранение российских фигуристов

Комиссия спортсменов Федерации фигурного катания Украины призвала Международный союз конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований до окончания СВО на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным источника, председатель комиссии Анна Хныченкова заявила в письме, что участие россиян в любом статусе в соревнованиях под эгидой ISU является неприемлемым.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. В апреле организация сообщила, что вопрос их возвращения будет обсуждаться в июне или октябре.