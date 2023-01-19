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Фигурное катание

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Умер первый партнер Татьяны Тарасовой Александр Тихомиров

Иван Шитик
Корреспондент
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На 77 году жизни скончался Александр Тихомиров — доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики зимних видов спорта, мастер спорта СССР, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Тихомирова Александра Константиновича. Светлая память об ученом, педагоге, душевном и жизнелюбивом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Александр Тихомиров внес большой личный вклад в развитие отечественного фигурного катания, физической культуры и спорта в нашей стране.

Он являлся первым партнером заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, с которой он завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году. Позже он стал выступать с Людмилой Суслиной, их наставницей была Тарасова, которая тогда только начинала тренерскую карьеру.

Тихомиров и Суслина становились бронзовыми призерами (1967) и победителями (1968) международного турнира «Голубые мечи» в ГДР, серебряными призерами международных соревнований «Московские коньки» (1967). В их активе — третье место на чемпионате СССР 1965 года, бронзовые медали зимней Универсиады 1968 года, бронзовые награды соревнований на Кубок СССР 1969 года. Дважды пара становилась пятой на чемпионатах СССР (1968, 1970).

По окончании спортивной карьеры Тихомиров защитил кандидатскую и докторскую диссертации, став преподавателем в Московской государственной академии физической культуры.

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/ushel-iz-zhizni-professor-kafedry-teorii-i-metodiki-zimnikh-vidov-sporta-master-sporta-sssr-tikhomirov-aleksandr-konstantinovich
Татьяна Тарасова
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