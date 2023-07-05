Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер умерла в возрасте 73 лет.

«Ушел человек, который очень многое сделал для фигурного катания в стране, в Москве, построил несколько катков, дал возможность заниматься тысячам детей и достигать высоких результатов сборной, — цитирует ТАСС генерального директора ФФККР Александра Когана. — Человек потрясающей стойкости, профессионал в области управления, а также в отношениях с людьми. Сложно подобрать слова. Можно пожелать только мужества и стойкости родным и близким. Мы сожалеем об этой огромной утрате».

Ирина Рабер скончалась после продолжительной болезни.

Рабер с 2005 по 2022 год возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. Также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации.