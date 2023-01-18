Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:45

Ушедшая из Академии Плющенко фигуристка Зинина назвала его добрым тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Участница Кубка Первого канала по фигурному катанию Анастасия Зинина рассказала о работе с Евгением Плющенко.

«С кем из «Ангелов» завязались теплые отношения? Из тренеров — с Евгением Плющенко. Мы с ним работали, он с самого начала меня поддерживал. Рем — это специалист по ОФП. Он очень веселый, с тонким чувством юмора. Из ребят — с Марком Лукиным, мы еще были знакомы с ним с «Ледникового периода». Также с Никитой Сарновским общалась. С мальчиками было попроще, а вот с девочками... С Никой Жилиной хорошо общались, да и сейчас, если пересекаемся, общаемся. Плющенко — добрый тренер. Хорошее ли это качество для тренера? Наверное, но все же люди. Как настроить спортсмена на работу, если у него настрой нерабочий? Приходится отключать функцию «доброты», — приводит слова Зининой Metaratings.ru.

Летом 2022 года академия «Ангелы Плющенко» опубликовала заявление о прекращении сотрудничества с Зининой из-за нарушения спортивной дисциплины. По словам Плющенко, спортсменка отказывалась выполнять тренерские установки.

Источник: https://metaratings.ru/news/ushedshaya-iz-akademii-plyushenko-figuristka-zinina-nazvala-ego-dobrym-trenerom-220738/
Фигурное катание
Анастасия Зинина
0
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области. Главное
Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком
Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ
Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фигуристка Зинина рассказала, как следит за своим питанием и весом