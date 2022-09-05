Ушедшая от Тутберидзе фигуристка Рубцова хочет попробовать четверной риттбергер на первенстве Москвы

Российская фигуристка Любовь Рубцова рассказала о работе с новым тренерским штабом. В феврале 2022 года она перешла из группы Этери Тутберидзе в клуб «Армия фигурного катания», где теперь тренируется под руководством Алексея Василевского.

В частности, 12-летняя спортсменка поделилась планами попробовать четверной риттбергер в произвольной программе. Рубцова уже владеет элементом ультра-си — исполняет тройной аксель.

«Работа в новом тренерском штабе идет хорошо. Мне очень нравится. Я планирую попробовать в произвольной программе четверной риттбергер. Но еще посмотрим на тренировки. Если будет получаться — то я точно буду его прыгать. Оценки сегодня — очень большие. Я с чистым прокатом, с лутц-риттбергером столько не набирала! Хорошо оцениваю свое выступление», — сказала Рубцова «СЭ».

Рубцова лидирует после короткой программы на первенстве Москвы среди юниоров в категории КМС. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Фигуристка набрала за свое выступление 71,04 балла.