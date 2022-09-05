Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

5 сентября, 18:45

Ушедшая от Тутберидзе фигуристка Рубцова хочет попробовать четверной риттбергер на первенстве Москвы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Российская фигуристка Любовь Рубцова рассказала о работе с новым тренерским штабом. В феврале 2022 года она перешла из группы Этери Тутберидзе в клуб «Армия фигурного катания», где теперь тренируется под руководством Алексея Василевского.

В частности, 12-летняя спортсменка поделилась планами попробовать четверной риттбергер в произвольной программе. Рубцова уже владеет элементом ультра-си — исполняет тройной аксель.

«Работа в новом тренерском штабе идет хорошо. Мне очень нравится. Я планирую попробовать в произвольной программе четверной риттбергер. Но еще посмотрим на тренировки. Если будет получаться — то я точно буду его прыгать. Оценки сегодня — очень большие. Я с чистым прокатом, с лутц-риттбергером столько не набирала! Хорошо оцениваю свое выступление», — сказала Рубцова «СЭ».

Рубцова лидирует после короткой программы на первенстве Москвы среди юниоров в категории КМС. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Фигуристка набрала за свое выступление 71,04 балла.

Фигурное катание
2
1
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тарасова сообщила о возвращении в Россию

Рубцова одержала победу в короткой программе на первенстве Москвы