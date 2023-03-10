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Фигурное катание

Сегодня, 14:14

В Бельгии уволят с должности «тимлидера» сборной из-за связи с Тутберидзе

Этери Тутберидзе .
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Федерация фигурного катания Бельгии планирует уволить с должности руководителя команды на чемпионате мира-2023 Риту Зоннекейн, сообщает РИА «Новости Спорт».

Решение об отстранении экс-члена технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) связано с сотрудничеством с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать российский тренер Этери Тутберидзе.

В организации Зоннекейн будет представлена в качестве президента, соучредителем выступил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн «тимлидером» на чемпионате мира, однако теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и ее роли в нем, они рассматривают возможность снять ее с этой должности», — рассказал источник.

Зоннекейн в течение 16 лет была членом техкомитета ISU по парному и одиночному катанию.

Источник: РИА
Этери Тутберидзе
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