В CAS сообщили о поступлении письма сборной США с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) в ответ на запрос «СЭ» отреагировали на новость о подаче сборной США письма с просьбой о допуске представителей на закрытые слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«От имени Спортивного арбитражного суда (CAS) подтверждаем, что письмо от команды США по фигурному катанию поступило в офис суда CAS. Ответ будет сообщен команде в установленном порядке», — сообщили «СЭ» в пресс-службе CAS.

Ранее олимпийская сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального секретаря Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риба с призывом допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям по делу Камилы Валиевой.