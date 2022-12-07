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Допинг

Сегодня, 10:31

В CAS заявили, что не станут раскрывать детали подготовки дела Валиевой к слушаниям в суде

Иван Торопцев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не планирует раскрывать подробности подготовки к слушаниям дела подозреваемой в нарушении антидопинговых правил фигуристки Камилы Валиевой.

«В соответствии со своими правилами и практикой, CAS не будет комментировать текущую процедуру, за исключением даты слушания, которая будет опубликована, как только она будет назначена», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

Дата слушания дела в данный момент еще не определена.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в которой всемирное агентство заявило, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела.

В своей апелляции ВАДА потребовало признать Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировать ее на четыре года и аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года, в том числе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

На Играх в Китае россиянка стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. После заседания выездной панели CAS Валиевой разрешили выступить в одиночных женских соревнованиях на Олимпиаде, по итогам которых она заняла четвертое место.

Источник: https://tass.ru/sport/16522221
Фигурное катание
Камила Валиева
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