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Фигурное катание

Сегодня, 21:52

В CAS заявили, что выступят с заявлением по делу Валиевой после получения апелляции

Мария Гусева
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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что выступят с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой после получения апелляции от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее стало известно о передаче дела Валиевой в CAS.

«Спортивный арбитражный суд на данный момент не может дать никаких комментариев. CAS опубликует пресс-релиз после того, как апелляция будет получена и зарегистрирована», — цитирует ТАСС представителя организации.

Ранее 21 октября РУСАДА объявило, что не будет обнародовать вердикт по делу 16-летней Валиевой и ее персонала, так как спортсменка является защищенным лицом.

В пробе Валиевой, взятой во время чемпионата России 25 декабря 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.

15-летняя Валиева после победы в командном турнире Олимпиады была допущена до личных соревнований. Это решение дисциплинарной комиссии РУСАДА во время Игр после обращения МОК, ВАДА и Международного союза конькобежцев (ISU) подтвердила выездная панель CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/16273319
Фигурное катание
Камила Валиева
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