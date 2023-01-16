В федерации прокомментировали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным

В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что тема смены спортивного гражданства российским танцевальным дуэтом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не поднималась в организации.

«Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась, это все предположения СМИ, которые распространяют ничемне подтвержденную информацию», — сказали ТАСС в пресс-службе.

егодня, 16 января, РИА «Новости» сообщили, что танцевальный дуэт рассматривает вариант выступлений за сборную Израиля.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.