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Фигурное катание

Сегодня, 18:54

В федерации прокомментировали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным

Виктория Кравченко
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В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что тема смены спортивного гражданства российским танцевальным дуэтом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не поднималась в организации.

«Тема с переходом Дэвис и Смолкина даже не поднималась, это все предположения СМИ, которые распространяют ничемне подтвержденную информацию», — сказали ТАСС в пресс-службе.

егодня, 16 января, РИА «Новости» сообщили, что танцевальный дуэт рассматривает вариант выступлений за сборную Израиля.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.

Источник: https://tass.ru/sport/16809427
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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