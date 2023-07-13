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Фигурное катание

Сегодня, 16:46

В ФФККР объяснили отсутствие финала Гран-при России в расписании на новый сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил отсутствие финала Гран-при России в расписании соревнований на предстоящий сезон-2023/24.

«В календаре нет финала Гран-при по фигурному катанию, потому что в этом сезоне будет другой турнир, который и станет финалом — «Спартакиада сильнейших». Отбор на «Спартакиаду сильнейших» будет проходить на этапах Гран-при, и по результатам этапов лучшие спортсмены будут соревноваться в финале Спартакиады», — приводит слова Сихарулидзе Sport24.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-13-v-ffkkr-obyasnili-otsutstviye-finala-gran-pri-rossii-v-raspisanii-na-novyy-sezon
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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