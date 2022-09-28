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Фигурное катание

28 сентября, 17:42

В ФФККР отказались комментировать информацию о повестках Алиеву и Игнатову

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган не стал комментировать информацию о повестках Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову.

«Скажите, а какое дело прессе до этого? Никакого дела! Спасибо, до свидания», — сказал Коган.

23-летний Алиев — победитель чемпионата Европы-2020, чемпион России-2020. На Олимпийских играх 2018 года он занял седьмое место.

22-летний Игнатов взял серебро на чемпионате России?2021

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
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Российские фигуристы Алиев и Игнатов получили повестки

Тарасова высказалась о повестках фигуристам Алиеву и Игнатову