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Фигурное катание

Сегодня, 11:04

В ФФККР отказались комментировать информацию о Шишковой и Наумове: «У них американские паспорта, это граждане другой страны»

Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Фото Дмитрий Солнцев
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В пресс-службе Федерации фигурного катания России (ФФККР) ответили на вопрос «СЭ» о фигуристах, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в США. Ранее сообщалось, что на этом рейсе были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Шишкова и Наумов уже граждане другой страны, у них американские паспорта. Официально нам нельзя выступать на соревнованиях, и, если кто-то был там, это бывшие соотечественники. Мы не комментируем», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.

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Фигурное катание
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