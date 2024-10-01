В ФФККР ответили на вопрос о популяризации фигурного катания в России

Заместитель генерального директора по развитию Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Гурген Варданян ответил на вопрос о популяризации вида спорта в России.

«Конечно есть определенные трудности, с ними надо жить и бороться. Фигурное катание в России один из самых популярных видов спорта — это знают все! Есть ли риск падения популярности вида спорта? Я думаю, что такого риска нет, потому что допуск до международных стартов обязательно произойдёт. ФФККР приложит все усилия, чтобы не было предпосылок к снижению популярности вида спорта в стране. Мы были, есть и будем популярными в России!» — приводит Metaratings слова Варданяна.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.