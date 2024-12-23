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Фигурное катание

Сегодня, 18:29

В ФФККР озвучили основные принципы, по которым будут отбирать спортсменов для участия на Олимпиаде-2026

Камила Абдурахманова
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что при выборе спортсменов на отборочный турнир к Олимпийским играм будут учитываться результаты всех соревнований.

«Мы только-только получили регламентирующие документы ISU, многое нужно уточнить. Ответственность на ФФККР лежит очень большая, и делать поспешные шаги не стоит. Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость», — приводит слова Сихарулидзе РИА Новости.

Сихарулидзе отметил, что Федерация будет консультироваться со всеми, кто может дать дельный совет. Нельзя ошибаться. Также будет вестись работа по изучению всех нюансов, содержащихся в релизе ISU. Будет предложена кандидатура тех спортсменов, к которым не будет вопросов. Как связанных с допинговыми историями, так и с политическими заявлениями

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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