В ФФККР подтвердили подачу Трусовой заявления о переходе к Соколовской

Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина в разговоре с корреспонденом «СЭ» подтвердила информацию о подаче Александрой Трусовой заявления на переход к тренеру Светлане Соколовской.

«Александра Трусова была сегодня в Федерации и принесла подписанные всеми сторонами заявления о переходе к тренеру Светлане Соколовской», — заявили «СЭ» в пресс службе федерации.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионната мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.