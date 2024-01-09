В Грузии рассказали, почему переманивают фигуристов из России

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани объяснила, почему российские фигуристы меняют спортивное гражданство на грузинское.

«Знаете, если была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет. Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией —оседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — приводит слова Гиоргобиани РИА «Новости».

Президент Федерации фигурного катания Грузии отметила, что хочет, чтобы страна была на карте мирового фигурного катания. Также Гиоргобиани желает, чтобы «одаренные спортсмены возвращались на свою историческую родину».

На данный момент за Грузию в фигурном катании выступают Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые родом из России, Анастасия Губанова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется в Москве у Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тутберидзе будет сопровождать 21-летнего грузина на чемпионате Европы.

21-летняя Губанова с 2021 года выступает за сборную Грузии. За это время она стала чемпионкой Европы (2023), бронзовым призером этапа «Гран-при Великобритании» (2022) и победительницей турниров серии «Челленджер» Lombardia Trophy (2023).