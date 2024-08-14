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Фигурное катание

Сегодня, 20:17

В ИСУ отметили преданность Писеева фигурному катанию

Сергей Разин
корреспондент
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В Международного союза конькобежцев (ISU) отметили вклад в развитие фигурного катания Валентина Писеева, который скончался в возрасте 82 лет.

«ISU с сожалением и скорбью узнал о смерти Валентина Писеева. Мы чтим его неизменную преданность фигурному катанию на протяжении всей его карьеры в качестве фигуриста, тренера, должностного лица. ISU отдает дань уважения Валентину Писееву и будет всегда вспоминать его с теплотой», — говорится в сообщении ISU за подписью гендиректора Колина Смита.

В понедельник, 12 августа, ФФККР сообщила о смерти Писеева. Бывшему президенту федерации было 82 года. С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. В период с 2010 по 2014 год он занимал пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.

Источник: ТАСС
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