В ISU прокомментировали крушение самолета с фигуристами в США

Международный союз конькобежцев (ISU) сделал заявление в связи с крушением самолета, на котором находились фигуристы, в США.

«Международный союз конькобежцев (ISU) и мировое сообщество конькобежцев глубоко потрясены трагической авиакатастрофой, произошедшей вчера вечером в Вашингтоне, округ Колумбия, с рейсом авиакомпании American Airlines. Мы с болью в сердце узнали, что фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры находились на борту.

Мы выражаем соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Фигурное катание — это больше, чем спорт, это сплоченная семья, и мы поддерживаем друг друга. Мы поддерживаем тесный контакт с Федерацией фигурного катания США и предлагаем нашу всестороннюю поддержку в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак. На борту самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа.