16 октября, 18:01

В ISU сообщили, что медали и призовые Валиевой еще не распределены

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба Международного союза конькобежцев в ответе на запрос «СЭ» прокомментировала новость о возобновлении спортивной карьеры фигуристки Камилы Валиевой и судьбу ее золотой медали и призовых за чемпионате Европы 2022 года. На том турнире россиянка выиграла золото и 21 тысячу евро.

Вопросы «СЭ» звучали следующим образом — произошло ли перераспределение медалей и может ли его отсутствие повлиять на решение Валиевой вернуться на соревнования, в том числе на российские.

— Медали и связанные с ними призовые еще не были перераспределены в ожидании результатов продолжающегося судебного разбирательства. Срок дисквалификации госпожи Валиевой, назначенный Спортивным арбитражным судом (CAS), продлится до 24 декабря 2025 года, после чего она получит право вернуться к соревнованиям, — ответили в ISU.

В середине декабря 2024 года стало известно, что Валиева подала новую апелляцию на решение Федерального верховного суда Швейцарии, который отклонил первую апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации. В феврале 2025-го суд все еще называл разбирательство «незавершенным».

Информации о перераспределении медалей российских соревнований также не поступало.

Ранее «СЭ» сообщал, что Валиева собирается вернуться в спорт, тренируясь в группе Светланы Соколовской.

12

  • Прекрасная правда

    Камила- единственная фигуристка в мире среди мужчин и женщин,кто умеет прыгать тройной Аксель с усилением,то есть с поднятыми руками,что считается очень опасным и сложным,1 из немногих,кто умеет прыгать четвертной сальхов,да еще с усилением!Когда многие мужики не умеют его прыгать!Единственная фигуристка в мире,кто имеет профессиональный разряд по художественной гимнастике,много лет занималась балетом!Единственная в истории фигурного катания одиночница,кто набрал свыше 90 баллов за короткую программу и свыше 185 баллов за произвольную!То,что ее пробы на Олимпиаде 2022 и Чемпионате Европы 2022,на таком серьёзном международном уровне,были чистые,а с Чемпионата России 2021 якобы с МИКРОДОЗОЙ уже наталкивает на определённые мысли!Этот препарат вообще принимают от лечения сердца,в чёрный список он попал лишь в 2014,а специалисты из США,Канады,стран ЕС считают его пустышкой и не назначают!А среди противопоказаний возраст до 18 лет!А побочный эффект- нарушение координации и головокружение!

    17.10.2025

  • Прекрасная правда

    Спрашивать не собираюсь!КОНЕЧНО ВЗОРВЕШЬСЯ,КОГДА НА КАЖДУЮ ОЛИМПИАДУ ТАСКАЮТ ТОЛПУ ЧИНУШ ИЗ МИНСПОРТА ЗА ГОС СЧЕТ,НА ХАЛЯВНЫЕ ПОКАТУШКИ,ОТ КОТОРЫХ НЕТ НИКАКОГО ТОЛКУ!КОТОРЫЕ С РАДОСТЬЮ ПОЗВОЛИЛИ УСТРОИТЬ БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ ТРАВЛЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА,А ЗА СВОИ ВЫХОДКИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ В РАЗДЕВАЛКЕ И ДОПРОСОМ ДО 1 ЧАСА НОЧИ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ МОК И ВАДА НЕ ПОЛУЧИЛИ ЛЕЩА!АМЕРИКАНСКАЯ ФИГУРИСТКА ДЖЕССИКА КАЛЛАНГ В НОЯБРЕ 2021 ПОПАЛАСЬ НА ОГРОМНЫХ ДОЗАХ ДОПИНГА,НО АМЕРИКАНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ ОТРАБОТАЛИ БЫСТРО И ЕЕ ДОПУСТИЛИ НА ОЛИМПИАДУ 2022!ЕЙ БЫЛО 26 ЛЕТ!С ТЕННИСИСТОМ СИННЕРОМ,КОТОРЫЙ 2 РАЗ ПОПАЛСЯ НА ОГРОМНЫХ ДОЗАХ НЕ ХРЕНА НЕ СДЕЛАЛИ!ДАЖЕ ВЗРОСЛЫХ ШАРАПОВУ,КАБАЕВУ,ЧАЩИНУ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ ЛИШЬ НА 2 ГОДА!ЯКОБЫ ЗА БОЛЬШИЕ ДОЗЫ!НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЕЩЕ НИКТО ТАК НЕ НАКАЗЫВАЛ КАК КАМИЛУ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СПОРТА!ЗА МИКРОДОЗУ ТЕМ БОЛЕЕ! ТУПОСТЬ МИНСПОРТА НА ЛИЦО!ЕЩЕ СКРЫЛИ ОПРАВДЫВАЮЩУЮ КАМИЛУ ЭКСПЕРТИЗУ СОЖИ ОТ СУДА УБЛЮДКИ ИЗ ВАДА!ХОРОШО,ЧТО ЕЕ ЮРИСТЫ ПОДАЛИ АПЕЛЛЯЦИЮ В ВЕРХОВНЫЙ СУД ШВЕЙЦАРИИ!

    17.10.2025

  • Мендель

    Ей с нынешним тухесом только в Ночной лиге кататься.

    17.10.2025

  • Мендель

    Ты чего разорался, придурок? Caps-lock выключи.

    17.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Кузнецов это главный "накидыватель дерьмишка". Молодец, Кузя, верной дорогой идешь!

    16.10.2025

  • Прекрасная правда

    ЕЁ ПРОБЫ НА ОЛИМПИАДЕ 2022 И ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 2022 БЫЛИ ЧИСТЫЕ!А С ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2021 БЫЛИ ЯКОБЫ С МИКРОДОЗОЙ ТМЗ!В ДЕЛЕ КАМИЛЫ КУЧА НАРУШЕНИЙ -ОТ СРОКОВ И ПОРЯДКА ОБРАБОТКИ ПРОБ БОЛЕЕ МЕСЯЦА,КОГДА ПРОБА БЫЛА В СТОКГОЛЬМСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ УЖЕ 29.12.2021Г.,А ОБЪЯВИЛИ О ЯКОБЫ МИКРОДОЗЕ ДОПИНГА 07.02.2022 Г.,НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ,КОГДА НАША СБОРНАЯ ВЫИГРАЛА КОМАНДНЫЙ ТУРНИР!ЭТУ ЛАБОРАТОРИЮ ВАДА УЖЕ ЛИШАЛА АККРЕДИТАЦИИ С АВГУСТА 2018 ПО АВГУСТ 2019 ЗА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ!ДО НАЗНАЧЕНИЯ СУДЬЕЙ ГРАЖДАНИНА США,ДЖЕФФРИ МИШКИНА,КОГДА СБОРНАЯ США ПРЕТЕНДОВАЛА НА ЗОЛОТО!КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО И В CAS ЕСТЬ ЕЩЕ 149 СУДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН!БЫЛА БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ТРАВЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,ЗАЩИЩЕННОГО ЛИЦА,КОГДА РАНЕЕ ВЗРОСЛЫХ,ПОПАВШИХСЯ НА ОГРОМНЫХ ДОЗАХ СПОРТСМЕНОВ НИКТО НЕ СМЕЛ ТАК ТРАВИТЬ!А УБЛЮДКИ ИЗ ВАДА ГЮНТЕР И НИГГЛИ СКРЫЛИ ЭКСПЕРТИЗУ СОЖИ,КОТОРЫЙ ИЗУЧИЛ ПРОБЫ КАМИЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА,ПРИДЯ К ВЫВОДУ,ЧТО УМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ БЫЛО И МИКРОДОЗА НА РЕЗУЛЬТЫ СОРЕВНОВАНИЙ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!

    16.10.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Опять IBUт? Или ISU это другое?

    16.10.2025

  • Топотун

    Дед глухо сидит на медленном.

    16.10.2025

  • Топотун

    Красотка конечно, деду-кокаинщику - медаль за победу !

    16.10.2025

  • Djin Ignatov

    От этого распределения будет зависеть дальнейшая судьба Камилы и ее выступления ! Как она будет смотреть в глаза и СМОТРИТ своим подругам которые должны получить медали и премиальные ! Она наверняка не распределяла и медали и деньги на наших внутренних соревнованиях ! Этот ПОСТУПОК навсегда будет с нею жить и в историю спорта она вошла с отрицательной оценкой ! К тому же лишила Золота на Бронзу своих бывших друзей и подруг !

    16.10.2025

  • Niko McCowrey

    Это чрезвычайно важная новость, Кузнецов, принципиально меняющая восприятие ситуации. Держи посетителей в курсе!

    16.10.2025

  • Байба Бендика

    А дедушку вернут к соревнованиям? Он тоже отбывает срок....

    16.10.2025

    Камила Валиева
    Фигурное катание
