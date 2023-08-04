В Казахстане подтвердили смену гражданства российской фигуристки Самоделкиной

Пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев сообщила, что российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана.

«Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно», — написано в сообщении.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 16-летняя фигуристка планирует выступать за Казахстан.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.