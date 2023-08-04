В Казахстане предположили, что фигуристка Самоделкина отказалась от российского паспорта

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Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев предположил, что россиянка Софья Самоделкина могла отказаться от российского гражданства.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 16-летняя фигуристка планирует выступать за Казахстан.
Позже пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев сообщила, что Самоделкина получила гражданство Казахстана.
«Скорее всего, Самоделкина отказалась от российского гражданства. У нас по закону одно гражданство, не как у вас. Скорее всего, либо ее мама, либо кто-то из ближайших прямых родственников был рожден на территории Казахстана, поэтому они получили в упрощенном формате», — приводит слова Бесбаева «РИА Новости».
В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.