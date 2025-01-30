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Фигурное катание

Сегодня, 12:36

В Кремле подтвердили гибель россиян в авиакатастрофе в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Фото Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о гибели российских фигуристов в авиакатастрофе в США.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — цитирует Пескова РИА «Новости».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
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