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Фигурное катание

Сегодня, 22:10

В Кремле сообщили о предстоящей операции Костомарова

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову будут делать ручные протезы, а также предстоит операция, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков, после выступления с лекцией на «Территории смыслов», пообщался с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. В разговоре с ним Песков упомянул Костомарова.

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее Татьяна Навка заявила, что все опасения о здоровье ее бывшего партнера остались позади и впереди у Костомарова «месяцы реабилитации».

29 июля Костомаров опубликовал новое видео с тренировки и рассказал о своем прогрессе.

В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему спортсмену провели несколько операций по ампутации. В начале июля Костомарова выписали из больницы.

Роман Костомаров. Роман Костомаров: биография российского фигуриста
Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Роман Костомаров
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