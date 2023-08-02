В Кремле сообщили о предстоящей операции Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову будут делать ручные протезы, а также предстоит операция, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, после выступления с лекцией на «Территории смыслов», пообщался с одним из участников форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы. В разговоре с ним Песков упомянул Костомарова.

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее Татьяна Навка заявила, что все опасения о здоровье ее бывшего партнера остались позади и впереди у Костомарова «месяцы реабилитации».

29 июля Костомаров опубликовал новое видео с тренировки и рассказал о своем прогрессе.

В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему спортсмену провели несколько операций по ампутации. В начале июля Костомарова выписали из больницы.