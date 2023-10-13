В Международном союзе конькобежцев доверяют CAS в слушаниях по делу Валиевой

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) доверяет коллегии судей Спортивного арбитражного суда (CAS), которые рассматривали дело российской фигуристки Камилы Валиевой, цитирует РИА «Новости» со ссылкой на релиз на официальном сайте организации.
С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.
7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.
9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров, которое было принято весной 2022 года. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.