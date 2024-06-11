Заместитель министра спорта Армении: «Не слышал об отказе Петросян от смены гражданства»

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян отреагировал на информацию о том, что российская фигуристка Аделия Петросян отказалась менять спортивное гражданство на армянское.

«Вопросами о возможной смене гражданства Аделии Петросян занимается наша федерация фигурного катания. Я не слышал о том, что она отказалась сменить гражданство», — приводит Metaratings слова Гилояна.

В сезоне-2023/24 Петросян выиграла чемпионат России и финал «Гран-при России».

3 июня сообщалось, что армянская сторона связывалась с 16-летней Петросян и ее окружением с предложением сменить спортивное гражданство, но фигуристка намерена продолжать выступать в России.