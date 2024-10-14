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Фигурное катание

14 октября, 21:30

В Минспорта Татарстана готовы поддержать Валиеву в создании авторского ледового шоу

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что ведомство согласилось бы поддержать фигуристку Камилу Валиеву в создании ледового шоу.

Ранее, 29 августа, олимпийская чемпионка Алина Загитова представила в Казани авторское шоу «Хранители времени».

«Мы всегда всех поддерживаем. У нас достаточно часто со своими шоу гастролируют Татьяна Навка, Этери Тутберидзе. Как раз там выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова. Административно мы всегда открыты, тем более наших, доморощенных, всегда поддержим», — приводит РИА Новости слова Леонова.

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиевой разрешено выступать только в коммерческих проектах, а также работать тренером в негосударственных учреждениях. 22 июля 18-летняя фигуристка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Владимир Леонов
Камила Валиева

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