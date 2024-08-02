Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:48

В МОК объяснили, почему российские фигуристы не смогут присутствовать на награждении в Париже

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, почему россиян не будет на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) и логистических проблем.

«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию, поскольку Олимпийский комитет России в настоящее время отстранен», — сообщили «Матч ТВ» в МОК.

В заявлении говорится, что из-за проблем с логистикой церемония награждения не может быть проведена в Париже для команды ОКР.

2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Источник: Матч ТВ
Сборная России по фигурному катанию
4
0
Читайте также
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галлямов и Мишина пошутили над решением CAS оставить сборной бронзу Олимпиады-2022