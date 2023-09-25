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Допинг

25 сентября, 23:36

В МОК отреагировали на заявление Чжоу о допинге в российском фигурном катании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о широком распространении допинга среди российских спортсменов.

В организации подчеркнули, что разделяют разочарование Чжоу и расстроены сложившейся ситуацией.

«Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения. С самого начала МОК настаивал на скорейшем принятии решения и надеется, что решение быстро последует за слушанием CAS. А затем МОК выполнит его», — приводит РИА «Новости» ответ МОК.

Ранее Чжоу заявил, что ему известно о широком применении допинга среди российских фигуристов и призвал международные спортивные организации отстранить Россию от мирового спорта.

В РУСАДА в ответ обвинили в антидопинговых нарушениям самого Чжоу.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230925/doping-1898606072.html
Винсент Чжоу
МОК
РУСАДА
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