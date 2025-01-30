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Фигурное катание

Сегодня, 14:49

В МОК выразили соболезнования в связи с гибелью фигуристов в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) иорданец Фейсал Аль-Хусейн выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в США.

«Прежде всего, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в Соединенных Штатах в результате авиакатастрофы и особенно членам конькобежной семьи. Наши сердца и молитвы обращены к ним в это очень трагическое время», — приводит слова Аль-Хуссейна ТАСС.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
МОК
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