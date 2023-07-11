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Допинг

Сегодня, 16:05

В МОК заявили об отсутствии разбирательства по допинговому делу Сотниковой

Иван Торопцев
Корреспондент
Аделина Сотникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о том, что антидопинговые службы не расследуют высказывание российской фигуристки Аделины Сотниковой о ее положительной допинг-пробе на Олимпиаде-2014 в Сочи.

5 июля в шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что сдала положительную допинг-пробу, но ее оправдали после того, как вскрыли пробу «Б», которая оказалась отрицательной. Позднее фрагмент видео со словами фигуристки исчез с YouTube-канала Tatarka FM.

«К настоящему времени допингового дела нет, поэтому МОК не может давать комментариев», — приводит ТАСС слова представителя МОК.

11 июля 2023 года Национальный комитет Южной Кореи заявил о намерении потребовать от МОК расследовать ситуацию с 27-летней Сотниковой.

Россиянка стала олимпийской чемпионкой в одиночном женском катании на Играх-2014 в Сочи. Второе место на той Олимпиаде заняла кореянка Ким Юна.

Аделина Сотникова. Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?
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