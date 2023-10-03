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Фигурное катание

Сегодня, 16:17

В московские школы фигурного катания пришло меньше детей, чем в прошлом году

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в интервью «СЭ» рассказала, что в столичных школах снижается поток учеников.

— Есть статистика, больше школ сейчас в Москве становится?

— Открывается больше частных, это правда. Но теперь у нас 16 отделений объединены в одну московскую академию, так что по цифрам говорить об увеличении сложно. Важно, что в этом году меньше детей пришло заниматься. Конкретное число я вам не назову, но мы понимаем, что у людей сейчас немного другое отношение ко всему. Большую роль играет отсутствие международных стартов. Мы осознаем, что происходит такой процесс.

— Что тогда делать?

— Меньше говорить, и люди будут развиваться. То пространство, которые вы организуете вокруг трех школ, приводит к сдвигу мозгов исключительно в их сторону. Мы хотим помогать всем быть на плаву, быть публичными. В федерацию для этого придет на пост директора по коммуникациям Дмитрий Голиков, бывший проректор РГУФКСМиТ по социальной политике.

Нина Мозер. «Посмотрите, что показывают по нашему телевизору! Подрастающее поколение несчастно». Заслуженный тренер России — о фигуристах

Нина Мозер
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