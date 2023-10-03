В московские школы фигурного катания пришло меньше детей, чем в прошлом году

Заслуженный тренер России гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в интервью «СЭ» рассказала, что в столичных школах снижается поток учеников.

— Есть статистика, больше школ сейчас в Москве становится?

— Открывается больше частных, это правда. Но теперь у нас 16 отделений объединены в одну московскую академию, так что по цифрам говорить об увеличении сложно. Важно, что в этом году меньше детей пришло заниматься. Конкретное число я вам не назову, но мы понимаем, что у людей сейчас немного другое отношение ко всему. Большую роль играет отсутствие международных стартов. Мы осознаем, что происходит такой процесс.

— Что тогда делать?

— Меньше говорить, и люди будут развиваться. То пространство, которые вы организуете вокруг трех школ, приводит к сдвигу мозгов исключительно в их сторону. Мы хотим помогать всем быть на плаву, быть публичными. В федерацию для этого придет на пост директора по коммуникациям Дмитрий Голиков, бывший проректор РГУФКСМиТ по социальной политике.