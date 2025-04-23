В Новосибирске проверяют данные о домогательствах тренера к юным фигуристкам

СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах экс-тренера по фигурному катанию муниципального Центра зимних видов спорта Константина Медовикова к юным спортсменкам.

Ранее мама фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна сообщила, что специалист неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери. По ее словам, он целовал спортсменку в губы и трогал ее за грудь. Жалобы в адрес Медовикова поступили и от других женщин, которые также обвинили тренера в неподобающем поведении по отношению к их дочерям.

«Следственными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы следственного управления ведомства по региону.

После того как родители написали на тренера заявление в правоохранительные органы, его уволили из Центра зимних видов спорта.