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Фигурное катание

Сегодня, 11:24

В Новосибирске проверяют данные о домогательствах тренера к юным фигуристкам

Алина Савинова
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СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах экс-тренера по фигурному катанию муниципального Центра зимних видов спорта Константина Медовикова к юным спортсменкам.

Ранее мама фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна сообщила, что специалист неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери. По ее словам, он целовал спортсменку в губы и трогал ее за грудь. Жалобы в адрес Медовикова поступили и от других женщин, которые также обвинили тренера в неподобающем поведении по отношению к их дочерям.

«Следственными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы следственного управления ведомства по региону.

После того как родители написали на тренера заявление в правоохранительные органы, его уволили из Центра зимних видов спорта.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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