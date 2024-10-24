В России запустят виртуальную Лигу чемпионов по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) проведет в этом сезоне виртуальную Лигу чемпионов с участием российских фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

В соревнованиях примут участие 78 фигуристов. По итогам жеребьевки их разделят на шесть команд: «Алтайские аргали», «Амурские тигры», «Байкальские нерпы», «Дальневосточные леопарды», «Забайкальские манулы», «Тихоокеанские сивучи».

Командам спортсменов будут начислять очки за выступления на официальных соревнованиях, а также в челленджах и вызовах.