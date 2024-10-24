Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:01

В России запустят виртуальную Лигу чемпионов по фигурному катанию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) проведет в этом сезоне виртуальную Лигу чемпионов с участием российских фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

В соревнованиях примут участие 78 фигуристов. По итогам жеребьевки их разделят на шесть команд: «Алтайские аргали», «Амурские тигры», «Байкальские нерпы», «Дальневосточные леопарды», «Забайкальские манулы», «Тихоокеанские сивучи».

Командам спортсменов будут начислять очки за выступления на официальных соревнованиях, а также в челленджах и вызовах.

Источник: ТАСС
Фигурное катание

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Сегодня
Вчера
Неделя