В российских танцах образовалась новая пара

Как стало известно «СЭ», российская танцорша Софья Тютюнина продолжит карьеру с фигуристом из Екатеринбурга Матвеем Грачевым.

20-летняя Тютюнина осталась в группе Александра Жулина после распада пары с Андреем Багиным, с которым она выиграла один из этапов взрослого «Гран-при России» и стала четвертой на чемпионате страны.

Грачев так же 2003 года рождения, вместе с Екатериной Каташинской он выигрывал медали юниорского «Гран-при России». До последнего времени он тренировался с Владой Храмовой в Екатеринбурге.

Тренер новой пары Александр Жулин подтвердил «СЭ» информацию: «Да, это действительно так, нашли хорошего мальчика из Екатеринбурга. Я сейчас активизировался, ставлю две программы. Надеемся успеть еще на этот чемпионат России, заявиться на два последних этапа «Гран-при».