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Допинг

Сегодня, 13:39

В РУСАДА изучают слова Чжоу о допинге у российских фигуристов

Виктория Кравченко
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что отдел расследований организации изучает высказывание американского фигуриста Винсента Чжоу. Спортсмен обвинил россиян в применении запрещенных препаратов.

«Мы изучаем первоисточник, на котором была опубликована информация. В том числе интервью фигуриста, его позиция. После изучения всех материалов мы проведем необходимую работу, и будет принято решение о возможных дальнейших шагах. Сроки мы не ставим, отдел расследований РУСАДА изучает его заявление», — цитирует Логинову ТАСС.

По словам Чжоу, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18853015
Винсент Чжоу
РУСАДА
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