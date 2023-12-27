В РУСАДА рассказали о причинах задержки анализа допинг-пробы Валиевой

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала об анализе допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Сейчас можно говорить, что в преддверии Игр были получены определенные рекомендации всеми антидопинговыми организациями, где было четко обозначено, что ускоренный анализ проводится с января для тех спортсменов, которые будут протестированы. Мы были в курсе, почему произошла задержка. Получали письма от лаборатории, что причина — короновирусная инфекция, карантин. Вопрос аккредитации лаборатории и соблюдения стандартов входит в компетенцию ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство проводило разбирательство. Были ли применены санкции? Не могу ответить на этот вопрос, это не наши компетенции», — сказала Логинова.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. На тот момент фигуристка уже выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются до сих пор, последние слушания прошли 9 и 10 ноября.

Ожидается, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) будет опубликовано до февраля 2024 года.