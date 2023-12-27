Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 13:40

В РУСАДА рассказали о причинах задержки анализа допинг-пробы Валиевой

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала об анализе допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Сейчас можно говорить, что в преддверии Игр были получены определенные рекомендации всеми антидопинговыми организациями, где было четко обозначено, что ускоренный анализ проводится с января для тех спортсменов, которые будут протестированы. Мы были в курсе, почему произошла задержка. Получали письма от лаборатории, что причина — короновирусная инфекция, карантин. Вопрос аккредитации лаборатории и соблюдения стандартов входит в компетенцию ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство проводило разбирательство. Были ли применены санкции? Не могу ответить на этот вопрос, это не наши компетенции», — сказала Логинова.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. На тот момент фигуристка уже выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются до сих пор, последние слушания прошли 9 и 10 ноября.

Ожидается, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) будет опубликовано до февраля 2024 года.

Камила Валиева
РУСАДА
2
Читайте также
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Костомаров исполнил танец из сериала «Слово пацана»