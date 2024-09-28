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Фигурное катание

Сегодня, 18:33

В СКР сообщили о недопуске российских фигуристов до международных соревнований

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о допуске российских фигуристов до международных соревнований со стороны Международного союза конькобежцев (ISU ).

«Новостей о том, что нас допустили на международные соревнования нет, хотя конгресс закончился. Значит нас не допустили. Продолжаемся соревноваться между собой», — сказал Гуляев «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание

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