В СКР сообщили о недопуске российских фигуристов до международных соревнований

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о допуске российских фигуристов до международных соревнований со стороны Международного союза конькобежцев (ISU ).

«Новостей о том, что нас допустили на международные соревнования нет, хотя конгресс закончился. Значит нас не допустили. Продолжаемся соревноваться между собой», — сказал Гуляев «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.