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Сегодня, 20:25

В состоянии фигуриста Костомарова не наблюдается изменений

Иван Шитик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии, информирует ТАСС.

В состоянии 45-летнего спортсмена не наблюдается никаких изменений.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16789337
Роман Костомаров
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Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»