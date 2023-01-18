В состоянии фигуриста Костомарова появились положительные сдвиги

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В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который остается в медикаментозной коме, появились положительные сдвиги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке, его подключили к аппарату ЭКМО.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.
17 января жена Костомарова Оксана Домнина сообщала, что состояние ее супруга остается стабильно тяжелым.