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Сегодня, 13:17

В состоянии фигуриста Костомарова появились положительные сдвиги

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который остается в медикаментозной коме, появились положительные сдвиги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

17 января жена Костомарова Оксана Домнина сообщала, что состояние ее супруга остается стабильно тяжелым.

Роман Костомаров. Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Источник: https://tass.ru/sport/16826039
Фигурное катание
Роман Костомаров
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