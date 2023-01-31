В состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова сохраняется положительная динамика

В состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, сообщает ТАСС.

По данным источника, положительная динамика у 45-летнего фигуристка сохраняется, но резких перемен в состоянии пока нет.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.