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Фигурное катание

Сегодня, 10:05

В США заявили о падении уровня фигурного катания в России после просмотра контрольных прокатов

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Американский журналист Дейв Лиз после просмотра контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге заявил о падении уровня фигурного катания в стране из-за потери мотивации. Об этом он написал в блоге The Skating Lesson.

«Уровень действительно упал. Почему тренеры из России считают, что постановка балетной программы полезна для фигуриста, если он ужасен с эстетической точки зрения? Такая программа будет иметь обратный эффект. Очень немногие фигуристы способны исполнить балетную программу: на ум приходят Коэн, Баюл, Ильиных и Кэтрин Хили», — написал американец.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Макар Игнатов. На прокатах фигуристы увлеклись поэзией. Алиев вспомнил Онегина, Игнатов — о вечности, Трусова — о людях-зверях

Фигурное катание

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