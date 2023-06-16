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Фигурное катание

Сегодня, 10:28

В Татарстане может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе Петербургского международного экономического форума встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и обсудил с ней проект создания в республике школы фигурного катания, сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов подчеркнул, что многие берут с фигуристки пример и ее навыки важно использовать для популяризации спорта среди молодежи в Татарстане.

Глава также отметил, что в республике уже есть опыт создания спортивных школ.

Ожидается, что в скором времени Загитова приедет в Казань с готовым предложением по созданию спортивной школы.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она не выступала с декабря 2019 года, когда заняла 6-е место в финале «Гран-при». Через несколько дней Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Фигурное катание
Алина Загитова
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