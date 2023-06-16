В Татарстане может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе Петербургского международного экономического форума встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и обсудил с ней проект создания в республике школы фигурного катания, сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов подчеркнул, что многие берут с фигуристки пример и ее навыки важно использовать для популяризации спорта среди молодежи в Татарстане.

Глава также отметил, что в республике уже есть опыт создания спортивных школ.

Ожидается, что в скором времени Загитова приедет в Казань с готовым предложением по созданию спортивной школы.