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Допинг

Сегодня, 17:11

В ВАДА не прогнозируют сроки вынесения вердикта по делу Валиевой

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что сроки вынесения вердикта Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой сложно предсказать.

«Очень сложно сейчас предсказать, сколько времени это займет, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности, то, как будут вести дело адвокаты спортсменки. Мы бы хотели сделать все возможное, чтобы дело было рассмотрено максимально быстро. Но дело очень сложное, оно объединяет три апелляции. Я был бы очень оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле сейчас все еще много неизвестных факторов», — цитирует Ниггли ТАСС.

21 февраля ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.

Источник: https://tass.ru/sport/17261957
Камила Валиева
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Источник: состояние Костомарова улучшается, но идет подготовка к ампутации