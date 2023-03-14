В ВАДА не прогнозируют сроки вынесения вердикта по делу Валиевой

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что сроки вынесения вердикта Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой сложно предсказать.

«Очень сложно сейчас предсказать, сколько времени это займет, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности, то, как будут вести дело адвокаты спортсменки. Мы бы хотели сделать все возможное, чтобы дело было рассмотрено максимально быстро. Но дело очень сложное, оно объединяет три апелляции. Я был бы очень оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле сейчас все еще много неизвестных факторов», — цитирует Ниггли ТАСС.

21 февраля ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.