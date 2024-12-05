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Сегодня, 15:51

В ВАДА сравнили Тутберидзе с Круэллой Де Виль

Сергей Разин
корреспондент
Этери Тутберидзе и Круэлла Де Виль
Этери Тутберидзе и Круэлла Де Виль.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг сравнил российского тренера Этери Тутберидзе с героиней мультфильма «101 далматинец» Круэллой Де Виль.

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала. Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль. Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта», — приводит слова Янга ТАСС.

18-летняя Валиева в 2020 году завоевала титул чемпионки мира среди юниоров. 29 января Спортивный арбитражный суд вынес решение о ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Суд удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства и назначил ей наказание в виде четырехлетней дисквалификации. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Причиной дисквалификации стало употребление запрещенного препарата триметазидина.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
ВАДА
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