В ВАДА заявили о ряде неточностей в статье AP о деле Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что статья AP о невключении в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS) данных, которые могли оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву, содержит фактические неточности.

«Статья Associated Press содержит ряд фактических неточностей, эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом. Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу I&I (отдела по расследованиям, — прим. «СЭ»), который является оперативно независимым», — цитирует ТАСС пресс-службу ВАДА.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России. Впоследствии российская сторона подала апелляцию на это решение.

22 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов на лишение сборной России золотых медалей Олимпийских игр 2022 года за командный турнир. Сборная сохранила за собой лишь бронзовые медали Игр-2022.