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Фигурное катание

Сегодня, 15:09

В WADA сообщили, что комментировать заявление Сотниковой о положительной пробе должен МОК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать последнее заявление фигуристки Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе и предложило обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Международный олимпийский комитет был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в этом вопросе», — приводит заявление WADA ТАСС.

Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM сообщила, что после Игр в Сочи в 2014 году у нее якобы были проблемы с нарушением антидопинговых правил. На той Олимпиаде спортсменка стала чемпионкой в женском одиночном катании.

В четверг, 6 июля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило РИА «Новости», что у организации нет информации по поводу того, что у олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой якобы находили запрещенные препараты.

Источник: https://tass.ru/sport/18216207
Фигурное катание
Аделина Сотникова
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